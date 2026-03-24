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A 50 años del golpe, Argentina vuelve a las calles mientras Milei reabre el debate sobre la dictadura

A 50 años del golpe en Argentina, miles marchan en Buenos Aires en memoria de hasta 30.000 desaparecidos, en medio de tensiones políticas por el relato histórico.

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Por AFP
Un hombre sostiene un cartel mientras personas se reúnen en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, el 23 de marzo de 2026, durante una vigilia previa al 50 aniversario del golpe de Estado que dio inicio a la dictadura militar (1976-1983).
Un hombre sostiene un cartel mientras personas se reúnen en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, el 23 de marzo de 2026, durante una vigilia previa al 50 aniversario del golpe de Estado que dio inicio a la dictadura militar (1976-1983). (LUIS ROBAYO/AFP)







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