El País

Hace 50 años: Derrocada presidenta argentina

María Estela Martínez de Perón fue trasladada al sur de Argentina la madrugada del 24 de marzo de 1976

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Por Yeryis Salas
histórico
María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabel Perón, gobernó Argentina de 1974 a 1976. (Archivo/Archivo)







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Hace 50 añosIsabel Perón
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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