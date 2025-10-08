El Mundo

Argentina: Condenan a 10 y 8 años a los autores del ataque a Cristina Fernández de Kirchner

Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte fueron condenados por el intento de asesinato de Cristina Fernández en 2022, un caso que conmocionó a Argentina.

Por AFP
Sabag Montiel admitió que había querido matar a Kirchner como “un acto de justicia”. (LUIS ROBAYO/AFP)







