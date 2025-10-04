El Mundo

Disturbios y arrestos en ciudad argentina durante acto político de Javier Milei

Dos personas fueron detenidas en Santa Fe, Argentina, tras incidentes en un acto del presidente Milei. Los disturbios marcan una campaña electoral tensa

EscucharEscuchar
Por AFP
El presidente argentino, Javier Milei, durante un discurso en el Congreso Nacional en Asunción el 17 de setiembre anterior. Fotografía:
El presidente argentino, Javier Milei, durante un discurso en el Congreso Nacional en Asunción el 17 de setiembre anterior. Fotografía: (DANIEL DUARTE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Javier MileiArgentinaDisturbiosProtesta
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.