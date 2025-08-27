El Mundo

Ataque a Javier Milei: le arrojaron piedras en plena caravana de campaña

El mandatario resultó ileso, pero una simpatizante debió ser hospitalizada. El hecho ocurre en medio del escándalo por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, que involucra a su hermana Karina Milei

Por AFP
Manifestantes opositores arrojaron piedras, plantas y botellas al vehículo de Milei en plena campaña electoral en la periferia de Buenos Aires.
Manifestantes opositores arrojaron piedras, plantas y botellas al vehículo de Milei en plena campaña electoral en la periferia de Buenos Aires. (JUAN MABROMATA/AFP)







