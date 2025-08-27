Ataque a Javier Milei: le arrojaron piedras en plena caravana de campaña

Manifestantes opositores arrojaron piedras, plantas y botellas al vehículo de Milei en plena campaña electoral en la periferia de Buenos Aires.

Lomas de Zamora, Argentina. El presidente argentino, Javier Milei, fue atacado con piedras este miércoles cuando realizaba un acto de campaña con sus candidatos en la periferia de Buenos Aires, del cual salió ileso, informó el vocero presidencial.

“Atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. No hay heridos” entre los funcionarios, escribió en la red X el portavoz de la presidencia, Manuel Adorni, a dos meses de elecciones legislativas en las que el mandatario ultraliberal pondrá a prueba su popularidad.

Los incidentes tienen lugar en medio de un escándalo por supuesta corrupción en la adjudicación de fondos para discapacitados.

Milei circulaba en la caja de una camioneta y saludaba a sus seguidores durante una caravana de campaña en Lomas de Zamora, 20 km al sur de Buenos Aires, cuando manifestantes que se oponían a su presencia comenzaron a arrojar plantas de los canteros, piedras y botellas hacia el coche presidencial, constataron periodistas de AFP.

El automóvil en el que viajaban el presidente y su hermana, Karina Milei, además de otros funcionarios, fue evacuado del lugar mientras seguidores y opositores se enfrascaron en una refriega de golpes y empujones.

Una mujer, seguidora de Milei, resultó herida en las costillas y fue retirada en una ambulancia.

“Lo que pasó es que a una jubilada libertaria, a una jubilada de la Libertad Avanza (el partido de Milei), le pegaron patadas en las costillas”, dijo a la AFP en el lugar Ariel Ferrari.

La situación se dio en medio del escándalo en Argentina por un caso de presunta corrupción en la agencia pública de discapacidad (ANDIS) que salpica a Karina Milei, mano derecha de su hermano y secretaria de la presidencia.

Los manifestantes proferían insultos al mandatario ultraliberal y las pancartas decían “Fuera Milei”.

“Milei vino a provocar. Y bueno, tuvo que irse, como corresponde”, comentó de su lado Ramón, un jubilado que prefirió no dar su apellido, al asegurar que la zona es un bastión de la oposición.

Con carteles de “Fuera Milei”, un grupo de manifestantes atacó con piedras el vehículo en el que viajaba el presidente argentino. (JUAN MABROMATA/AFP)

- 3% -

El presunto esquema de corrupción estalló con la difusión a partir del 19 de agosto de varios audios atribuidos al entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, quien fue despedido poco después de la filtración.

En los audios, la supuesta voz de Spagnuolo atribuye a Karina Milei el cobro de una parte de las compras de ANDIS a la droguería Suizo Argentina, que distribuye los fármacos y niega las acusaciones.

“A Karina le llega el 3 % y el 1 % se va en la operatoria”, dice la voz atribuida al exfuncionario, quien asegura haber avisado al presidente de la supuesta trama de su hermana.

La justicia ordenó el viernes 16 allanamientos y secuestró dos móviles, entre otros bienes, pero por el momento no hay imputados. Entretanto, el escándalo tiene en vilo a los argentinos, domina la agenda periodística y hace estallar las redes sociales con innumerables memes.

El gobierno había permanecido en silencio al respecto hasta este miércoles, cuando el propio Milei dijo a periodistas desde la caravana, antes de los incidentes: “Todo lo que dice (Spagnuolo) es mentira, lo vamos a llevar a la justicia y probar que mintió”.

De su lado el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo también este miércoles ante el Congreso que todo se trataba de una “operación política” de la oposición de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Los comicios renovarán parcialmente la composición del Congreso y servirán como un barómetro de la gestión de Milei tras haber logrado controlar una inflación desbocada, pero a un alto costo social debido al severo recorte del gasto público, entre otros en el sector destinado a los discapacitados.

“Lo más triste es que haya personas que apoyan el hambre, la miseria, la agresión, todo el desastre que provoca este gobierno”, dijo el jubilado Ramón.

