El Mundo

Argentina extraditará a empresario ligado a narco que provocó escándalo para gobierno de Milei

El gobierno de Argentina aprobó la extradición de Federico “Fred” Machado, empresario acusado de narcotráfico y vinculado al diputado aliado de Milei.

EscucharEscuchar
Por AFP
El diputado, José Luis Espert, era el principal candidato de Milei para las legislativas del 26 de octubre.
El diputado, José Luis Espert, era el principal candidato de Milei para las legislativas del 26 de octubre. (LUIS ROBAYO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ArgentinaMileiNarcotráficoFederico MachadoExtradiciónJosé Luis Espert
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.