Escándalo en Argentina: Candidato a diputado afín a Milei recibió $200.000 de empresario acusado de narco en Estados Unidos

José Luis Espert, dirigente libertario y actual candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, quedó envuelto en una fuerte polémica luego de que se revelaran sus supuestos vínculos con Federico “Fred” Machado, un empresario detenido en Estados Unidos y acusado de narcotráfico.

La controversia surgió a finales de setiembre, cuando el diario La Nación de Argentina reveló que Espert recibió en el 2020 una transferencia bancaria de $200.000 proveniente de una empresa vinculada a Machado.

Además de la investigación periodística, el dirigente opositor Juan Grabois, también candidato en Buenos Aires, exhibió un documento de la justicia estadounidense que acreditaría el giro de dinero al actual legislador.

Ese hecho puso en entredicho la transparencia del financiamiento de la campaña de Espert en el 2019, cuando se postuló como candidato presidencial.

Espert, de 63 años, encabeza la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia bonaerense y busca renovar su banca.

Aunque admitió públicamente haber recibido los fondos, argumentó que correspondían a una asesoría profesional para una minera guatemalteca y no a su campaña electoral, versión que contrasta con la documentación judicial difundida en Argentina y en Estados Unidos.

El caso tuvo repercusiones inmediatas en el ámbito político y mediático. Diversas figuras del oficialismo y de la oposición, incluido el presidente Javier Milei, se pronunciaron sobre el futuro electoral del libertario. Mientras Milei expresó respaldo absoluto, otros referentes pidieron su renuncia a la candidatura.

Respaldo de Milei

El mandatario argentino incluso afirmó que todo se trataba de una “operación” del kirchnerismo y de un “chimento de peluquería”. Asimismo, el portavoz del presidente buscó limar cualquier diferencia de postura a lo interno del gobierno con respecto a este tema.

La polémica también alcanzó a excolaboradores y responsables de campaña, algunos de los cuales fueron citados por la justicia argentina para declarar en el proceso. En paralelo, las autoridades reactivaron causas relacionadas con el financiamiento y los supuestos vuelos en aviones vinculados a Machado durante la campaña del 2019.

Ante el creciente cuestionamiento, Espert intensificó su defensa en medios y redes sociales, donde negó haber tenido conocimiento previo de las actividades ilícitas de Machado y recalcó que los hechos ocurrieron antes de que existieran sospechas públicas.

Pese a esto, igual recibió críticas desde algunas instancias gubernamentales, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien sostuvo que el candidato tiene que dar explicaciones urgentes porque la administración no puede aceptar “conductas de personas que hayan recibido plata del narco”.

El episodio reavivó el debate sobre la transparencia y la ética en la política argentina, especialmente en torno al financiamiento electoral y los posibles nexos entre dinero, poder y narcotráfico.

Pese a la presión, Espert insiste en mantener su candidatura con el respaldo de Milei, en un escenario que se perfila como decisivo rumbo a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.