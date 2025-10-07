El Mundo

Así cayó el líder de estafas amorosas más buscado del mundo: usó Tinder y Facebook para engañar

Interpol rastreó a Ikechukwu Ndubuisi con una alerta plateada y logró su detención en Argentina tras estafas millonarias por redes sociales

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Un líder de estafas por romance cayó en Argentina con una alerta plateada de Interpol. Lo acusan de participar en fraudes por más de $8.000.000.
Un líder de estafas por romance cayó en Argentina con una alerta plateada de Interpol. Lo acusan de participar en fraudes por más de $8.000.000. (PFA/PFA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaArgentinaInterpol
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.