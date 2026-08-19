El Mundo

Amnistía Internacional denuncia uso masivo de tecnología de vigilancia en Argentina

El organismo advirtió sobre el uso de ciberpatrullaje y reconocimiento facial para disuadir la protesta social y acosar a disidentes

EscucharEscuchar
Por AFP
Amnistía Internacional denunció el 18 de agosto de 2026 el creciente uso de tecnologías de vigilancia por parte del Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, contra sus críticos.
Amnistía Internacional denunció el 18 de agosto de 2026 el creciente uso de tecnologías de vigilancia por parte del Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, contra sus críticos. (JUAN MABROMATA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Javier MileiArgentinavigilancia digitalespionajeprotestaderechos humanosamnistía internacional
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.