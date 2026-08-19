Amnistía Internacional denuncia uso masivo de tecnología de vigilancia en Argentina

Amnistía Internacional denunció el 18 de agosto de 2026 el creciente uso de tecnologías de vigilancia por parte del Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, contra sus críticos.

Buenos Aires, Argentina. Amnistía Internacional denunció este martes el uso masivo de tecnología de vigilancia en Argentina desde que asumió el presidente Javier Milei en diciembre de 2023, y señaló que el ciberpatrullaje ha disuadido la protesta en el país.

“Estas tecnologías se han convertido en parte integrante de la infraestructura de control estatal” en Argentina, sostuvo Matt Mahmoudi, investigador y asesor sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos de Amnistía Internacional (AI).

El informe recaba documentación sobre decretos, resoluciones gubernamentales y reformas que llevó adelante el gobierno de Milei, así como entrevistas a una veintena de representantes de la sociedad civil.

También da cuenta de la compra de tecnología para ciberpatrullaje por $1,2 millones entre 2024 y 2025 pese a la política de austeridad del gobierno.

El reporte señaló la compra de una licencia para la utilización de tecnología de reconocimiento facial de la empresa Clearview AI “conocida por explotar masivamente datos biométricos sin base jurídica suficiente”, sostuvo el informe.

En los últimos años Clearview recibió multas de autoridades de Francia, Grecia, Italia y Países Bajos por el uso de esta tecnología.

Amnistía Internacional enmarcó el fenómeno en una “oleada global de tecnoautoritarismo” con efectos sobre la población como autocensura en redes sociales y reducción de la participación en la vida política.

Con base en esa documentación el informe concluye que en Argentina “se ha atacado la disidencia, se ha disuadido a los movimientos de protesta y se ha acosado a grupos marginados, entre otras prácticas autoritarias” a partir de uso del ciberpatrullaje, afirmó Mahmoudi.

Javier Milei en el Foro Económico Mundial, en Davos, en enero de 2026. (MANDEL NGAN/AFP)

“Lo que está sucediendo en Argentina no es un hecho aislado. En todo el mundo, los Estados que implantan prácticas autoritarias están aumentando su uso de las tecnologías de vigilancia contra personas que defienden los derechos humanos, jóvenes, migrantes, grupos marginados y desplazados, y disidentes”, dijo el experto.

En su informe, Estado de vigilancia: la expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el gobierno de Argentina, emite recomendaciones al gobierno de Milei.

Entre otras sugiere prohibir el desarrollo, producción, venta y uso de tecnología de reconocimiento biométrico para vigilancia y establecer un marco de regulación específico.