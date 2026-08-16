Revista Dominical

¿Qué significa vivir bajo un gobierno autoritario o semiautoritario para el ciudadano común? Para millones de personas en el mundo, es un asunto cotidiano

El nuevo autoritarismo populista no requiere de golpes de Estado: mina la democracia desde adentro. Así lo están enfrentando distintos países del mundo... o empiezan a reponerse.

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Por Fernando Chaves Espinach
15 de marzo de 2026: Hungría celebra su Día Nacional para conmemorar el inicio de la Revolución de 1848. Esta fecha rinde homenaje a la lucha del pueblo húngaro por la libertad, la independencia nacional y los derechos civiles frente al dominio del Imperio austríaco.
15 de marzo de 2026: Hungría celebra su Día Nacional para conmemorar el inicio de la Revolución de 1848. Esta fecha rinde homenaje a la lucha del pueblo húngaro por la libertad, la independencia nacional y los derechos civiles frente al dominio del Imperio austríaco. (Shutterstock/Foto)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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