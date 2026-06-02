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Las cuatro señales de que el autoritarismo ya está tocando la puerta

Las democracias contemporáneas no son derrocadas, son desarticuladas y vaciadas. Y quienes las vacían llegan al poder por votos

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Por Carlos Murillo Zamora
Autocracia. Populismo. Concepto de liderazgo autocrático. Flecha y columna de figuras con una adelante.
El líder iliberal no se presenta como enemigo de la democracia. Todo lo contrario: se presenta como su forma más pura. (Shutterstock/Imagen)







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