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Alemania quiere que TikTok pase a estar bajo control europeo dentro de la Unión Europea

ByteDance, la empresa china propietaria de TikTok, cedió el control de las operaciones de la plataforma en Estados Unidos.

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Por AFP
TikTok, red social, contra historias, teclado de computadora y teléfono celular
TikTok es una de las redes sociales más populares. (Shutterstock/Foto)







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AFP

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