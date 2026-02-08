Columnistas

TikTok y el eterno arte de contar

Lo que rechazamos por vano y superfluo no es más que una repetición del pasado con distintas vestiduras, porque el tiempo vuelve a cerrarse siempre sobre sí mismo

Por Sergio Ramírez
TikTok, red social, contra historias, teclado de computadora y teléfono celular
Narrar es tan viejo como el mundo. Creamos historias y nos atrae escucharlas. Desde "La Odisea" hasta los folletines que se alargaban infinitamente y que fueron a dar a la literatura de cordel, y luego a las radionovelas, a las telenovelas, y a las series de "streaming". Y su versión sintética es TikTok. (Shutterstock/Foto)







