El Mundo

Versión de TikTok para Estados Unidos no deja claro cuánto cambiará para los usuarios ni despeja dudas de influencia política

Presión de Donald Trump llevó a separación de empresa china, pero no queda claro qué cambiará para los usuarios.

EscucharEscuchar
Por AFP
(FILES) This illustration picture taken on May 27, 2020 in Paris shows the logo of the social network application Tik Tok on the screen of a phone. TikTok will "go dark" in the United States on Sunday unless the government gives clear assurances that service providers won't be held liable for breaking a law banning the video-sharing platform, it said January 17.
TikTok cambió sus términos de servicio (MARTIN BUREAU/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TikTokEstados UnidosDonald TrumpChinaappsinfluencerslibertad de expresión
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.