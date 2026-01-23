Versión de TikTok para Estados Unidos no deja claro cuánto cambiará para los usuarios ni despeja dudas de influencia política

Washington, Estados Unidos. Tras una larga batalla legal, TikTok ha creado una empresa de propiedad mayoritariamente estadounidense para administrar su negocio en Estados Unidos, evitando así que dejara de estar disponible en el país.

Aún no está claro si los 200 millones de usuarios en Estados Unidos notarán alguna diferencia en su experiencia online.

Tras el acuerdo, los usuarios no necesitan descargar una nueva aplicación. Solo se les pidió que aceptaran los nuevos términos de servicio sobre “información de ubicación” y uso de datos.

En el centro del drama de la propiedad se encuentra el potente algoritmo de TikTok, que los legisladores estadounidenses temían que pudiera ser utilizado como arma por el gobierno chino para obtener datos o hacer propaganda.

Los nuevos propietarios han prometido “reeducar” el cerebro de la aplicación, pero aún se desconoce cómo afectará esto a la experiencia del usuario.

TikTok insiste en que los usuarios estadounidenses mantendrán una “experiencia global de TikTok”, lo que significa que los creadores estadounidenses podrán seguir siendo vistos a nivel internacional.

Sin embargo, el algoritmo exclusivo para Estados Unidos plantea interrogantes. “Aún quedan preguntas sobre cómo interactuará esta nueva entidad con otras versiones de TikTok a nivel mundial”, afirmó Jennifer Huddleston, del Instituto CATO de Washington.

También desconoce “qué influencia podría tener el Gobierno estadounidense sobre el algoritmo y las preocupaciones sobre la libertad de expresión que podrían surgir de este nuevo acuerdo”.

Uno de los principales inversores de la nueva empresa gestora de TikTok es Larry Ellison, quien financia la reciente adquisición de Paramount por parte de su hijo David y la guerra de ofertas para hacerse con Warner Bros, lo que podría otorgar a la familia un poder sin precedentes sobre los medios de comunicación estadounidenses.

Los creadores de contenido están muy atentos, ya que su popularidad e ingresos dependen del misterioso funcionamiento del algoritmo. Algunos ya han migrado a otras plataformas, frustrados o preocupados por la agitación política que generó esta operación.

¿Qué significa para TikTok?

Antes de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo, el futuro de TikTok en Estados Unidos parecía sombrío.

La aplicación incluso dejó de estar activa brevemente en su mayor mercado después de agotar todas las opciones legales.

Es probable que el caos político haya afectado a TikTok, a pesar de que Trump finalmente acudió en su rescate.

“TikTok sigue siendo increíblemente popular en Estados Unidos, pero se enfrenta a más competencia que nunca, especialmente por parte de Instagram Reels”, afirma Minda Smiley, analista de Emarketer.

El algoritmo que conquistó el mundo hace cinco años ya no es único. Instagram Reels y YouTube Shorts ofrecen ahora experiencias similares, manteniendo el interés y atrayendo a anunciantes.

Según Emarketer, aunque TikTok sigue siendo líder en tiempo de uso por persona en Estados Unidos, esa ventaja va en descenso, “lo que indica que la aplicación está luchando por mantener a los usuarios enganchados como lo hacía antes”.

¿Qué significa para la seguridad nacional?

La creación de esta compañía con mayoría de capital estadounidense parece haber satisfecho a la administración Trump, pero aún está por verse si los legisladores que aprobaron la ley para prohibir TikTok en Estados Unidos piensan igual, advirtió Andrew Selepak, profesor de medios de comunicación de la Universidad de Florida.

“El acuerdo con TikTok no ha mejorado la privacidad de nadie y no ha hecho nada para mejorar la seguridad nacional”, afirmó Kate Ruane, del Centro para la Democracia y la Tecnología, con sede en Washington.

ByteDance, la matriz de TikTok, ahora posee poco menos del 20% de la empresa, y el resto se distribuye entre varias firmas, principalmente estadounidenses.

John Moolenaar, presidente republicano del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, se ha comprometido a supervisar exhaustivamente el acuerdo.

TikTok afirma que funciones clave del servicio de la red social en Estados Unidos como el comercio electrónico y el marketing seguirán vinculadas a la entidad global, lo que podría ser problemático.

“No sé cómo se puede llevar a cabo el comercio electrónico sin tomarme datos a mí, como usuario estadounidense”, afirmó Selepak.

Para Carl Tobias, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Richmond, “parece que Trump acaba de eclipsar cualquier intención que pudiera tener el Congreso en materia de seguridad nacional”.