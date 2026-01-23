TikTok esquiva la prohibición en Estados Unidos creando una empresa ‘gemela’: conozca la solución que evitó su desaparición

TikTok reorganizó su operación en Estados Unidos mediante una empresa conjunta con mayoría estadounidense. Así evita una prohibición, pero deja dudas sobre datos, algoritmo y control político.

Después de años de presión política y legal, TikTok encontró una vía para seguir operando en Estados Unidos sin enfrentar una prohibición total. La plataforma anunció la creación de TikTok US Data Security Joint Venture LLC (USDS), una nueva empresa conjunta con mayoría de capital estadounidense.

El movimiento responde a la ley aprobada en 2024 que obligaba a la empresa matriz china ByteDance a vender las operaciones de TikTok en Estados Unidos o abandonar ese mercado. Con la nueva estructura, ByteDance conserva un 19,9% de participación, justo por debajo del límite legal del 20%.

La nueva empresa atenderá a más de 200 millones de usuarios y 7,5 millones de empresas en Estados Unidos, según informó TikTok en un comunicado citado por AFP.

¿Quién controla ahora TikTok en Estados Unidos?

La propiedad de la empresa conjunta se reparte entre varios actores con peso en el ecosistema tecnológico y financiero estadounidense:

Oracle , Silver Lake y el fondo MGX, con sede en Abu Dabi, poseen 15% cada uno .

, Silver Lake y el fondo MGX, con sede en Abu Dabi, poseen . ByteDance mantiene el 19,9% .

. Otros inversionistas incluyen Dell Family Office, afiliadas de Susquehanna International Group y General Atlantic.

El monto de la transacción no se hizo público. No obstante, la agencia de noticias AFP recordó que, en 2025, el vicepresidente JD Vance valoró TikTok en Estados Unidos en $14.000 millones, una cifra que expertos consideraron inferior a su valor real.

El director ejecutivo de Oracle, Larry Ellison, aparece como una figura clave del acuerdo y un aliado político cercano del presidente Donald Trump.

Un nuevo gobierno corporativo y control local

La empresa conjunta estará gobernada por un consejo de siete miembros, con mayoría estadounidense. Adam Presser fue nombrado director ejecutivo de la nueva entidad y Will Farrell asumió como director de seguridad.

El director ejecutivo global de TikTok, Shou Zi Chew, conservará su cargo dentro de ByteDance y tendrá un asiento en el consejo, pero la nueva empresa tendrá autoridad directa sobre la moderación de contenidos, las políticas de confianza y la seguridad para los usuarios estadounidenses.

TikTok indicó que los datos de los usuarios en Estados Unidos se almacenarán en la nube de Oracle y que su ciberseguridad será auditada por expertos externos para cumplir con las normas federales, según AFP.

¿Qué cambia para los usuarios?

En la práctica, los cambios iniciales son limitados. No es necesario descargar una nueva aplicación y el servicio continúa operando con normalidad. Sin embargo, el medio especializado The Verge reportó que los usuarios estadounidenses comenzaron a recibir nuevos términos de servicio, que incluyen la posibilidad de recopilar datos de geolocalización más precisa y de interacciones con herramientas de inteligencia artificial, siempre que el usuario otorgue permiso.

El principal foco de atención sigue siendo el algoritmo. Legisladores estadounidenses habían advertido que podía ser utilizado por el gobierno chino para influir en la opinión pública. La nueva empresa se comprometió a reentrenar el algoritmo con datos de usuarios estadounidenses, aunque no se han detallado plazos ni efectos concretos en la experiencia de uso.

TikTok sostiene que mantendrá una “experiencia global”, lo que permitiría a creadores estadounidenses seguir siendo visibles en otros países. No obstante, expertas citadas por AFP, como Jennifer Huddleston, del Cato Institute, advirtieron que un algoritmo exclusivo para Estados Unidos plantea dudas sobre interoperabilidad y libertad de expresión.