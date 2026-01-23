Detrás del Click

TikTok esquiva la prohibición en Estados Unidos creando una empresa ‘gemela’: conozca la solución que evitó su desaparición

La plataforma creó una empresa conjunta en Estados Unidos para cumplir la ley que exigía cortar el control chino y evitar un veto total

Por Jailine González Gómez
TikTok reorganizó su operación en Estados Unidos mediante una empresa conjunta con mayoría estadounidense. Así evita una prohibición, pero deja dudas sobre datos, algoritmo y control político.
TikTok reorganizó su operación en Estados Unidos mediante una empresa conjunta con mayoría estadounidense. Así evita una prohibición, pero deja dudas sobre datos, algoritmo y control político. (Gemini/Imagen generada con IA)







