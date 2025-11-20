TikTok eliminó más de 6,5 millones de videos: estas son las razones

TikTok eliminó millones de videos y redes por contenido de odio y extremismo violento durante el primer semestre del año.

TikTok eliminó más de 6,5 millones de videos durante el primer semestre del año por difundir contenido asociado con organizaciones extremistas y por incitar al odio. Así lo informó la plataforma en un reporte sobre sus políticas de seguridad y moderación.

Además de los videos, TikTok desactivó 17 redes de grupos extremistas conformadas por más de 920 cuentas. Estos perfiles promovían ideologías violentas y publicaban contenido que celebraba atentados terroristas, fomentaba la violencia masiva o incitaba el odio hacia grupos protegidos.

La plataforma aclaró que el 98,9% de este contenido fue eliminado antes de que los usuarios lo denunciaran, y el 94% fue retirado en un plazo inferior a 24 horas.

La compañía señaló que estas publicaciones representan menos del 2% del total de contenidos eliminados durante ese período.

TikTok mantiene una política estricta contra el discurso de odio, la conducta delictiva y las organizaciones que promueven la violencia, según lo establecido en sus Normas de la Comunidad.

Para detectar estas infracciones, TikTok combina sistemas automatizados con equipos interdisciplinarios. También colabora con expertos en seguridad y organizaciones externas para adaptarse a las nuevas tácticas utilizadas por estos grupos.

En su reporte, la red social advirtió que los grupos extremistas están altamente motivados y modifican sus estrategias con el objetivo de evadir los filtros de detección. Por esta razón, tras la eliminación de las cuentas, la compañía continuó monitoreando sus actividades para impedir que restablecieran su presencia y volvieran a captar seguidores.

