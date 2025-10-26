El Explicador

¿Puede estallar una guerra entre Estados Unidos y Venezuela? Esto dice un experto

Despliegue militar estadounidense frente a Venezuela reactiva los temores de un conflicto. Experto de la UNA analiza si habrá ataques y qué busca Washington

Por Cristian Mora
A principios de setiembre, el Caribe amaneció con una flota de guerra frente a sus costas. Buques, submarinos nucleares y miles de soldados de Estados Unidos se posicionaron cerca de Venezuela, en un despliegue militar que pocos esperaban y que dejó a la región con muchas preguntas.
Un tanque del ejército venezolano circula durante un ejercicio militar en una carretera de Caracas. Foto: (JUAN BARRETO/AFP)







