Megacárcel o solo cárcel: ¿Se parecerá en algo la prisión que quiere construir el Gobierno al Cecot de Bukele? Esto es lo que se sabe

La idea de construir en Costa Rica una nueva cárcel para más de 5.000 privados de libertad fue anunciada por el Gobierno de la República desde el 2 de mayo pasado.

El anuncio se hizo durante una visita del presidente Rodrigo Chaves al centro penitenciario La Reforma; sin embargo, un mes después de ese evento la información sigue llegando a cuentagotas.

El proyecto fue anunciado por el gobierno pocas semanas después de un viaje oficial del ministro de Justicia, Gerald Campos, a El Salvador; en donde visitó la megacárcel de máxima seguridad creada por el gobierno de Nayib Bukele y prometió replicar “las buenas prácticas” en suelo costarricense.

No obstante, la cárcel que pretende construir el gobierno sería muy distinta de la salvadoreña. Su capacidad sería de apenas una octava parte en comparación con el megacentro de Tecoluca; aunque las autoridades aseguran que se buscarían replicar algunos características de diseño en la construcción y de los procesos de contratación.

¿Qué se sabe y qué se desconoce sobre el proyecto de la nueva cárcel? En este artículo le resumimos la información disponible hasta el momento sobre el proyecto y lo comparamos con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) salvadoreño.

La idea de construir una cárcel para 5.000 personas en Costa Rica fue anunciada durante una visita del presidente Rodrigo Chaves al Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, más conocido como La Reforma, en la cual le acompañaron sus ministros de Seguridad y Justicia, Mario Zamora y Gerald Campos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Será una “megacárcel”?

El ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, ha sostenido que la cárcel tendría un costo de $35 millones y una capacidad para 5.100 privados de libertad. Sin embargo, el jerarca recientemente rechazó calificar a la obra como una “megacárcel” .

“Yo no sé de dónde sale ese nombre de megacárcel. Yo hablé de una cárcel modelo, actualizada a lo que tenemos hoy en el país”, dijo este este 3 de junio, a la salida de una audiencia con los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

Campos tampoco aclaró todavía cuál sería el perfil de la personas que serían recluidas en la nueva cárcel, aunque dijo que parte del plan inicial es trasladar personas a ese centro para poder remodelar las instalaciones de lugares como San Carlos, Limón y Liberia.

¿De qué tamaño sería la cárcel?

El propio ministro Campos ha dicho en múltiples ocasiones que la cárcel tendría una capacidad para 5.100 personas, divididas en cuatro módulos para 1.025 personas, cada uno .

Esta cifra puede ser alta o baja dependiendo de con qué se compare.

Es baja si se compara con la capacidad del Cecot salvadoreño (de 40.000 personas, según los datos oficiales); pero es relativamente alta si se compara con el tamaño actual de las cárceles del sistema penitenciario local.

Según el último Compendio de Estadísticas del Sistema Penitenciario Costarricense, publicado por la Dirección General de Adaptación Social, ningún otro centro penitenciario de Costa Rica tenía a una población similar hasta diciembre de 2023.

La población total en establecimientos penitenciarios de Costa Rica era de 15.769 personas al cierre de 2023, y el CAI Jorge Arturo Montero (parte del viejo CAI La Reforma) era el más grande de todos, con 3.520 personas (un 13,4% de sobrepoblación) .

Los otros 17 centros enlistados en el documento no superaban los 1.500 reclusos.

El diputado Carlos Felipe García, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), calificó el centro que se pretende construir como una cárcel más, que busca abrir plazas para atender el rápido crecimiento de la población penitenciaria, impulsado por las recientes reformas legales aprobadas en el Congreso.

“Simplemente es una cárcel más para reducir hacinamiento carcelario (...) Es un proyecto que se pudo haber hecho con contratación ordinaria, pero que se ha disfrazado de megaproyecto, con visita a Bukele y cenas”, declaró este 3 de junio en la Comisión de Hacendarios.

Una aclaración sobre los datos : Para este artículo usamos como referencia los datos hasta diciembre de 2023 porque son los últimos disponibles. ‘La Nación’ le solicitó información más reciente al Ministerio de Justicia y Paz; sin embargo, la entidad aseguró que los datos específicos por centro penitenciario se consideran “información sensible” y únicamente remitió datos generales. Según la cartera, hasta este mes de mayo se contabilizaban 17.979 privados de libertad en todo Costa Rica y el nivel de hacinamiento en el sistema penitenciario (total) era del 30%.

¿Dónde se construiría la cárcel?

La eventual ubicación de la nueva cárcel es uno de los múltiples factores que todavía se desconocen.

Consultado sobre este asunto, este 3 de junio, el ministro Campos se limitó a decir que “sería muy imprudente ocasionar un caos” porque faltan los análisis correspondientes y “ningún costarricense quiere a la par una cárcel”.

“Ningún costarricense quiere a la par una cárcel, ningún costarricense quiere a la par un basurero, pero hay que construirlo en Costa Rica y el Estado tiene terrenos”, indicó.

Pese a esas declaraciones, el jerarca aseguró que espera tener mayor información a finales de este mes.

¿Cuánto costaría la cárcel?

Tanto el ministro de Justicia como el presidente Chaves han repetido en reiteradas ocasiones que el costo del proyecto sería de unos $35 millones . Sin embargo, Campos reconoció este 3 de junio que todavía no están listos los estudios de prefactibilidad definitivos para justificar ese monto.

Aún así, el jerarca aseguró que la cifra se basa en costos reales de construcción y de equipamiento.

Además del costo de la cárcel en sí mismo, se desconoce en cuánto aumentarían los costos operativos del sistema penitenciario una vez que entre en funcionamiento. Por ejemplo, consultado sobre el personal que sería necesario, Campos primero quiere tener a disposición la obra y luego revisar si hacen falta más funcionarios . “Yo no puedo hablar ahorita de más plazas sin tener más infraestructura”, indicó.

Ese discurso cambió en las últimas semanas. A inicios de mayo, en entrevista con La Nación, el ministro había dicho que el nuevo centro no requeriría la contratación de más funcionarios.

¿Cómo se financiaría la cárcel?

La construcción de la nueva cárcel se pagaría con dinero del Presupuesto Nacional, es decir, con los impuestos y demás ingresos usuales del Estado .

El ministro Campos inicialmente dijo en entrevista con La Nación que no sabía a ciencia cierta cuál sería la fuente; aunque señaló que podrían manejarse presupuestos extraordinarios o que algún estado amigo podría donar la inversión.

Pero una semana después, el 12 de mayo pasado, aseguró que los $35 millones estimados para la obra saldrían del Presupuesto Nacional, aprovechando la mejor gestión de Hacienda en los últimos años. Campos incluso llegó a mencionar en una entrevista con el programa 7 Días, de Teletica, que el Ministerio de Hacienda ya le había certificado la disponibilidad de los recursos para la obra.

No obstante, solo ocho días después de esas declaraciones, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, señaló que aún no conocía el costo definitivo de la obra y que no había certificado dinero alguno para el proyecto.

Una semana después, Acosta indicó en el Congreso que el dinero podría salir de dineros subejecutados en el Presupuesto Nacional, aunque reiteró que todavía no contaba con un documento técnico que justifique el costo de $35 millones.

Este 3 de junio, el ministro Campos dijo en la Asamblea Legislativa que el plan es incluir un 40% del financiamiento por medio de un presupuesto extraordinario en lo que queda de este mismo 2025; mientras que el 60% restante quedaría para el presupuesto de 2026.

¿Cuándo estaría lista la cárcel?

El presidente Rodrigo Chaves prometió que la cárcel quedaría lista en un plazo máximo de 195 días a partir de la colocación de la primera piedra . Sin embargo, aún se desconoce cuándo podría colocarse esa primera piedra .

Mucho dependerá de si se usan mecanismos tradicionales o no tradicionales de contratación, según dijo el ministro Campos en el Congreso.

“El equipo jurídico es el que nos va a recomendar cuál es (el mecanismo de contratación que se elija) (...) si es la ruta ordinaria, esperamos iniciar a principios del otro año; si no es la ordinaria, iniciar este año”, afirmó.

Según dijo el diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (con base en una oficio que recibió del Ministerio de Hacienda, en respuesta a varias consultas de su parte), “todo está en estudios de prefactibilidad financiera, técnica y jurídica” hasta este momento.

Esto lo confirmó el Ministerio de Planificación (Mideplán) a La Nación este 3 de junio. Según dijo, el estudio de preinversión está en “proceso de formulación”.

El Ministerio de Justicia y Paz indicó que en Costa Rica se contabiliza una población penitenciaria de 17.979 privados de libertad y un nivel de hacinamiento del 30% en el sistema penitenciario. (Mayela López)

¿Se parecería en algo a la ‘megacárcel’ de Bukele?

Luego de su visita a la megacárcel de El Salvador, el ministro Campos había manifestado que se tomarían “todas las buenas prácticas” que vio en el modelo salvadoreño, para “ver cómo las podemos llevar a un buen término en nuestro sistema jurídico”.

Asimismo, en su Informe de Labores 2024-2025, el presidente Rodrigo Chaves indicó Costa Rica recibiría apoyo de El Salvador “por medio de diseños, planos y procesos de construcción”.

No obstante, las dimensiones anunciadas para el proyecto costarricense son muy inferiores a las del megacentro salvadoreño . La capacidad de la cárcel costarricense sería ocho veces menor que la del Cecot, en el que pueden estar recluidos hasta 40.000 personas, según los datos oficiales (aunque se estima que el número de recluidos actual es menor a 20.000).

El centro salvadoreño además es resguardado por unas 1.850 personas —entre agentes penitenciarios, soldados y policías— según publicaron las autoridades salvadoreñas en 2023: una cifra que representaría más del 40% de toda la policía penitenciaria de Costa Rica, que cuenta con 4.276 miembros, según la cartera de Justicia.

#CECOT | El Gobierno del Presidente @nayibbukele construyó en tiempo récord el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el recinto cumple con la normativa internacional y cuenta con el equipo y recurso humano necesario para recluir a 40,000 pandilleros. #SecretaríaDePrensa pic.twitter.com/gIeoV4cwcp — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) March 15, 2023

El ministro Campos, sin embargo, sostiene que lo que se extrajo de la colaboración con El Salvador fue principalmente aprendizajes en materia de diseños de infraestructura y de formas de contratación . Según dijo, se trata de cuestiones que ahora podrían ser replicadas en Costa Rica.

“Cuando empezamos a pensar el proyecto teníamos una cárcel ideada para 900 personas con un costo de caso $60 millones, y eso hubiera sido así si no hubiéramos ido a otros lugares, como El Salvador, a ver cuál fue el proceso administrativo por el cual ellos sí pudieron construir una cárcel de 40.000 personas en un monto de $100 millones”, subrayó.

En materia de diseño, el ministro dijo que se construirían cuatro módulos con 17 unidades, cada uno, y una segunda planta para control de la policía penitenciaria. Además, explicó que se pondría en marcha un sistema de videovigilancia de 24 horas. En cuanto a los medios de contratación, dijo que se querría copiar la idea de adjudicar el proyecto a varias constructoras en conjunto, de modo que todas “vayan construyendo al mismo tiempo” y la entrega sea más expedita.

“Allá concursaron y fueron adjudicadas cuatro empresas. Acá queremos hacer cuatro módulos de 1.020 personas, abrirlo a empresas nacionales y extranjeras, poder seleccionar cuatro y que esas cuatro vayan construyendo al mismo tiempo”, aseguró sobre el último punto.