¿Está su cantón entre los que más envían personas a prisión? Los datos revelan más de lo que imagina

La criminalidad es una realidad que toca a todos los territorios de Costa Rica, como suele ocurrir en cualquier país. Sin embargo, hay algunos cantones más representados que otros en el sistema penitenciario y esto es visible si se revisan los registros públicos que existen sobre el tema.

Hasta diciembre del año 2023, la población penal de Costa Rica se contabilizaba en 18.858 personas, entre sentenciados e indiciados. De ese gran total, un 79,3% correspondía a la población encarcelada en el nivel de atención Institucional y las Unidades de Atención Integral.

El resto de la población penitenciaria correspondía a personas en situaciones diferentes; como aquellos en centros penales juveniles (0,96%), semiinstitucionalizados (11,3%) o en programas de monitoreo electrónico (8,4%).

Pero, ¿cuáles son los cantones de procedencia más recurrentes entre las personas que habitan las cárceles de Costa Rica? Esto dicen los datos más recientes disponibles.

Poco menos de 20.000 personas están en las cárceles de Costa Rica. Una de cada 10 proviene del cantón central de San José. (Alonso Tenorio/Alfonso Tenorio)

Nota metodológica : Para este trabajo se utilizaron como referencia los datos más recientes disponibles sobre la población penitenciaria. Estos se encuentran en el último “Compendio de Estadísticas del Sistema Penitenciario Costarricense”. Este documento es elaborado todos los años por la Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz, y los datos de su versión más reciente tienen como fecha de corte diciembre de 2023.

Cantones con más representación

Como era de esperar, las cabeceras de provincia son parte de los cantones de procedencia más recurrentes entre las personas que habitan los centros penitenciarios de Costa Rica.

Del gran total de personas detenidas en el nivel de atención Institucional y Unidades de Atención Integral:

— 10,7% son de San José

— 5,7% son de Alajuela

— 4,8% son de Limón

— 3,9% son de Puntarenas

— 2,6% son de Heredia

— 2,2% son de Liberia

— 2,1% son de Cartago

Sin embargo, hay otros cinco cantones que también aportan más de un 2% de la población privada de libertad en centros penitenciarios.

— 4,5% son de Desamparados

— 3,4% son de Pococí

— 2,7% son de San Carlos

— 2,3% son de Goicoechea

— 2,1% son de Pérez Zeledón

Para poner las cifras en contexto, estos 13 cantones aportan un 47% de la población encarcelada .

Cantones con menos representación

Por otra parte, hay otros 13 cantones que aportan menos de un 0,1%, cada uno, de la población penitenciaria.

Ellos son: Acosta, Montes de Oro, San Isidro, Alvarado, Tarrazú, Jiménez, Nandayure, Dota, León Cortés, Sarchí, Hojancha, Turrubares y San Mateo.

Estos, en su mayoría, son cantones con poblaciones relativamente pequeñas.

Los últimos dos cantones antes señalados (Turrubares y San Mateo) incluso aportan menos del 0,05% de la población en prisiones nacionales, según los informes de Justicia y Paz.

En comparación con población

Ahora, es normal que los cantones con mayores niveles de población aporten una mayor cantidad de personas al sistema penitenciario. Por ese motivo, también es conveniente revisar cuáles están más sobrerrepresentados o más subrepresentados en las prisiones.

Para lograr ese objetivo, basta con comparar el porcentaje de representación de cada cantón en las prisiones con el porcentaje de representación de cada cantón en la población general de Costa Rica.

De este análisis se desprende que los cantones más sobrerrepresentados son: San José (con un 10,7% de la población encarcelada frente a un 6,8% de la población nacional), Limón (4,8% vs. 1,9%), Puntarenas (3,9% vs. 2,7%) y Liberia (2,2% vs. 1,5%).

Los mayormente subrepresentados son: Coronado (0,4% vs. 1,4%), Cartago (2,1% vs. 3,2%) y San Carlos (2,7% vs. 4%).

El caso de San Carlos es especialmente llamativo porque se trata del séptimo cantón del país más representado en las prisiones. Sin embargo, es el cuarto con una mayor población del país, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

La sobrerrepresentación de un cantón o la subrepresentación de otro podría deberse a múltiples factores. Entre ellos, una mayor actividad criminal en las zonas o bien, a una mayor presencia policial que facilite las detenciones en ellas.

Población extranjera

La información de los cantones de procedencia, sin embargo, no hace distinción de nacionalidades; únicamente distingue zonas de procedencia.

En materia de nacionalidades, los datos arrojan que el 84,8% de la población penal en Costa Rica es local y solo un 15,2% es extranjera . Esta proporción es relativamente similar a los datos de inmigración en Costa Rica, en donde se estima que más del 10% de la población proviene de otros países.

De entre ese 15,2% de extranjeros en las cárceles costarricenses, tres de cada cuatro son personas de origen nicaragüense; y el grupo restante corresponde a personas principalmente colombianas, panameñas, mexicanas, salvadoreñas y ecuatorianas, aunque también se registran europeos y estadounidenses.

Los principales motivos de las sentencias de personas detenidas en prisiones costarricenses son delitos contra la propiedad o relacionados con drogas. (Alonso Tenorio)

Centros penitenciarios

En total, la población penitenciaria de Costa Rica se dividía en 18 centros distintos hasta 2023, según los datos oficiales.

De ellos, los que tenían poblaciones más grandes eran La Reforma, Pococí, Terrazas y Liberia.

La Nación le solicitó al Ministerio de Justicia y Paz los datos actualizados de hacinamiento por cada centro penitenciario; sin embargo, la entidad alegó que “el dato específico por centro se trabaja como información sensible” por motivos de seguridad. La entidad solo señaló que el hacinamiento general es del 30% .

La mayor parte de las personas detenidas en prisiones nacionales están en esa condición por delitos contra la propiedad (32,5%), contra la Ley de Psicotrópicos (22%), contra la vida (18,4), de carácter sexual (18,2%) o contra la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres (4,1%).

Asimismo, alrededor del 65% son menores de 40 años y solo un 11,5% son reincidentes.