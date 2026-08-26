El Explicador

¿Cuánto pagarían radios y televisoras con el nuevo canon? Explicamos el proyecto y sus consecuencias

El proyecto establece cobros progresivos de hasta 7,73% para televisión y 3,13% para radio, además de nuevas multas y causales para revocar frecuencias.

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Por Cristian Mora

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Radio y televisión, antenas
El proyecto establece un canon progresivo sobre los ingresos brutos vinculados con el uso de las frecuencias, además de nuevas infracciones y sanciones para las concesionarias de radio y televisión. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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TelevisorasCanonMedios de comunicación Frecuencias de radio y televisión
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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