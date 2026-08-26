El País

Director de Telenoticias anuncia que proyecto de gobierno ‘pone en peligro la subsistencia de la televisión abierta en Costa Rica’

En el noticiero de esta noche, el director de Telenoticias se refirió al proyecto de ley que está a punto de ser aprobado en el Congreso

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Por Silvia Ureña Corrales
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Teletica Día del Padre
Teletica se manifestó sobre un proyecto de ley que busca incrementar el canon que pagan anualmente los concesionarios de frecuencias de radio y televisión en el país. (Archivo/Captura de video/Archivo/Captura de video)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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