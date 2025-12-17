Economía

Warner Bros Discovery rechaza la contraoferta de Paramount y favorece a Netflix

Netflix sorprendió a la industria al anunciar que había cerrado un acuerdo para comprar WBD por casi $83.000 millones

Por AFP
Netflix compró Warner Bros. Discovery por $83.000 millones y podría fusionar HBO Max, con impacto en el catálogo y precios de suscripciones.
Netflix compró Warner Bros. Discovery por $83.000 millones. (X/@netflix /X/@netflix)







NetflixParamountWarner Bros Discovery
