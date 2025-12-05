Netflix adquiere Warner Bros, dueña de HBO, en $82.700 millones. La mayor fusión del entretenimiento de la década

Netflix anunció este viernes la adquisición de Warner Bros. por $82.700 millones, integrando franquicias icónicas como DC, Harry Potter y Game of Thrones a su oferta global de entretenimiento. Foto: (Netflix Inc./Cortesía)

Hollywood, California. La empresa de entretenimiento y plataforma de streaming estadounidense Netflix Inc. compró Warner Bros. Discovery (WBD), según anunciaron este viernes ambas compañías en un acuerdo definitivo.

La transacción hará que Netflix adquiera Warner Bros., HBO y HBO Max, en una operación mixta en efectivo y acciones valorada en $82.700 millones, convirtiéndose en una de las fusiones más grandes en la historia del entretenimiento reciente, se recalcó en un comunicado.

La transacción, que valora cada acción de WBD en $27,75, se concretará una vez que se complete la separación previamente anunciada de la división Global Networks de WBD —que dará origen a la nueva compañía pública: Discovery Global— prevista para el tercer trimestre del 2026.

La compra unirá la plataforma líder de streaming de películas, series de televisión y otros contenidos con un estudio cinematográfico centenario que posee algunos de los catálogos más reconocidos de la industria, lo que supone un trampolín para Netflix en la arena global del entretenimiento.

Franquicias icónicas a manos de Netflix

Tras la integración, las franquicias de Warner Bros. —entre ellas The Big Bang Theory, The Sopranos, Game of Thrones, The Wizard of Oz, Harry Potter y el Universo DC— pasarán a engrosar el catálogo de Netflix, que ya cuenta con éxitos globales como Wednesday, Bridgerton, El juego del Calamar y Stranger Things.

Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, destacó el impacto cultural de la unión al indicar que la misión “siempre ha sido entretener al mundo. Al combinar la increíble biblioteca de Warner Bros., desde clásicos como Casablanca hasta favoritos modernos como Harry Potter y Friends, podremos hacerlo aún mejor”, se consignó en el comunicado.

Greg Peters, también codirector ejecutivo, subrayó que la compra permitirá acelerar el crecimiento del servicio de Netflix atrayendo más audiencias, fortaleciendo la industria del entretenimiento y generando mayor valor para los accionistas.

Por su parte, David Zaslav, presidente y CEO de WBD, aseguró que el acuerdo garantiza la continuidad del legado del estudio.

“Durante más de un siglo, Warner Bros. ha definido la cultura. Al unirnos con Netflix, aseguramos que sus historias sigan llegando a más personas, en más lugares y por generaciones”, comentó.

Según el anuncio, Netflix mantendrá las operaciones actuales de Warner Bros., incluidos los estrenos en cines, y aprovechará las capacidades de los estudios para expandir su producción en Estados Unidos.

La compañía estima que logrará entre $2.000 y $3.000 millones en ahorros anuales para el tercer año, además de un aumento significativo en la retención y atracción de suscriptores gracias al robustecimiento de su catálogo.

La fusión también promete más oportunidades para la comunidad creativa, al habilitar nuevos proyectos basados en propiedades intelectuales históricas y al ampliar el alcance internacional de las producciones del estudio.