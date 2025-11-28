Netflix: Descubra el catálogo oculto de películas de Navidad con estos códigos secretos

Netflix esconde películas navideñas con códigos secretos. Aquí se explican los accesos y los mejores estrenos para 2025.

Netflix esconde una gran variedad de películas navideñas que no aparecen a simple vista. Para ayudar a quienes buscan algo más que los clásicos conocidos, la plataforma creó una serie de códigos secretos que permiten acceder directamente a categorías específicas. Así, es posible encontrar desde comedias familiares hasta producciones europeas, romances o películas para diferentes edades.

Los códigos se introducen directamente en la dirección del navegador mediante la URL (netflix.com/browse/genre/xxxx), donde “xxxx” representa el número correspondiente a cada categoría. Con este método, los suscriptores pueden descubrir títulos que normalmente no se muestran en el catálogo principal.

A continuación, se presenta una guía práctica para aprovechar estos accesos ocultos y conocer los mejores títulos de Navidad disponibles, así como las novedades para el año 2025.

¿Cómo funcionan los códigos secretos de Netflix?

Los códigos secretos de Netflix son secuencias numéricas que redirigen a listas organizadas por tema. Se volvieron especialmente útiles durante la Navidad, cuando los usuarios desean encontrar contenido acorde a la época de manera más rápida y específica.

Para utilizarlos, se debe ingresar la dirección netflix.com/browse/genre/xxxx , reemplazando “xxxx” por el número del código deseado. Con esto, se accede directamente a listas como “películas de Navidad para toda la familia” o “comedias románticas navideñas”, entre muchas otras.

Lista de códigos secretos para películas navideñas

A continuación, los principales códigos clasificados por tipo de contenido:

Películas de Navidad : 1393372

: 1393372 Películas románticas de Navidad : 1394527

: 1394527 Comedias románticas navideñas : 1475072

: 1475072 Navidad para toda la familia : 1394522

: 1394522 Navidad para niños y familias : 1474017

: 1474017 Navidad con mensajes positivos para niños y familias : 1475066

: 1475066 Navidad para niños y familias – años 90 : 1476024

: 1476024 Navidad europea para niños y familias : 1527063

: 1527063 Navidad británica para niños y familias : 1527064

: 1527064 Navidad canadiense para niños y familias : 1721544

: 1721544 Niños y familias de 11 a 12 años : 1477206

: 1477206 Niños y familias de 8 a 10 años : 1477204

: 1477204 Niños y familias de 5 a 7 años : 1477201

: 1477201 Navidad con el personaje Goofy: 1475071

Estrenos navideños confirmados para 2025

Para diciembre de 2025, Netflix ha confirmado varios lanzamientos exclusivos:

A Merry Little Ex-Mas (2025) : comedia romántica sobre una arquitecta que acepta pasar la Navidad con su exesposo.

: comedia romántica sobre una arquitecta que acepta pasar la Navidad con su exesposo. Champagne Problems (2025) : ambientada en París, relata el encuentro entre una ejecutiva estadounidense y un heredero de una marca de champán.

: ambientada en París, relata el encuentro entre una ejecutiva estadounidense y un heredero de una marca de champán. Jingle Bell Heist (2025) : historia de amor entre dos desconocidos que intentan robar una tienda de lujo en Nueva York.

: historia de amor entre dos desconocidos que intentan robar una tienda de lujo en Nueva York. My Secret Santa (2025) : madre soltera con deudas se disfraza como Santa para trabajar en un hotel y se enamora del gerente.

: madre soltera con deudas se disfraza como Santa para trabajar en un hotel y se enamora del gerente. Hombre vs. Bebé (2025): miniserie protagonizada por Rowan Atkinson que combina situaciones absurdas y humor físico.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.