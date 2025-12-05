Tecnología

HBO Max y Warner se integran a Netflix: esto es lo que podría cambiar en su servicio de ‘streaming’

Netflix concretó la compra de Warner y HBO Max en un acuerdo histórico. Descubra qué pasará con las plataformas

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Netflix compró Warner Bros. Discovery por $83.000 millones y podría fusionar HBO Max, con impacto en el catálogo y precios de suscripciones.
Netflix compró Warner Bros. Discovery por $83.000 millones y podría fusionar HBO Max, con impacto en el catálogo y precios de suscripciones. (X/@netflix /X/@netflix)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCNetflixHBO MaxWarner Bros
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.