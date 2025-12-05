HBO Max y Warner se integran a Netflix: esto es lo que podría cambiar en su servicio de ‘streaming’

Netflix compró Warner Bros. Discovery por $83.000 millones y podría fusionar HBO Max, con impacto en el catálogo y precios de suscripciones.

Netflix anunció la compra de Warner Bros. Discovery, en una operación que también incluyó la asunción de deudas. Así, el acuerdo alcanzó un monto total de casi $83.000 millones.

La transacción posiciona a Netflix como el nuevo dueño de franquicias icónicas del cine y la televisión, como Game of Thrones, Harry Potter, The Last of Us y las producciones del universo DC Studios, como Batman y Superman.

La plataforma indicó que esta adquisición busca reforzar su dominio en el mercado global del entretenimiento, con una estrategia centrada en ampliar el catálogo con algunas de las franquicias más valiosas de la industria. La compra también podría provocar una fusión o absorción de HBO Max dentro del ecosistema de Netflix, lo cual podría afectar el precio de los planes de suscripción.

¿Qué implica la compra de Warner Bros. Discovery?

El acuerdo aún requiere la aprobación de las entidades reguladoras de Estados Unidos. El proceso se ha vuelto objeto de debate luego de que un grupo de productores de cine enviara una carta al Congreso, en la cual expresaron preocupaciones sobre el impacto que esta adquisición podría tener sobre las salas de cine, según The New York Times.

Según el documento citado por el medio, los productores señalaron que Netflix no tiene incentivos para mantener las proyecciones en cines y que la compañía prioriza el tiempo que los usuarios dedican en su plataforma. La crítica se centró en el temor a que se debilite el modelo tradicional de exhibición cinematográfica.

¿Qué cambia para los suscriptores?

De acuerdo con la agencia Reuters, la fusión podría derivar en una reducción en el costo de las suscripciones, al combinar las plataformas de streaming bajo un mismo servicio. Aunque aún no está claro si HBO Max desaparecerá como plataforma independiente, se especula que su contenido pasará a estar integrado en el catálogo de Netflix, algo similar a Disney+ con Hulu y ESPN.

Además, las películas de Warner Bros. seguirían llegando a los cines, una promesa que habría influido en la decisión del consejo de administración de Warner Bros. Discovery para aceptar la oferta. Esta continuidad en los estrenos teatrales formó parte de los compromisos asumidos durante las negociaciones.

Esta adquisición refuerza su poder de atracción sobre nuevos públicos y consolida su posición frente a otras plataformas, como Disney+, Amazon Prime Video y Apple TV+.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.