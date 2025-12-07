Netflix envía mensaje a usuarios tras comprar de Warner Bros; ¿concentrará servicios en una misma app?

Netflix compró Warner Bros. Discovery por casi $83.000 millones y podría fusionar HBO Max, con impacto en el catálogo y precios de suscripciones.

La empresa de entretenimiento y plataforma de streaming estadounidense Netflix Inc. envió un mensaje a sus usuarios tras el anuncio de la adquisición de Warner Bros. Discovery (WBD), dueña de HBO.

Este domingo, la compañía explicó a sus abonados que, por ahora, ambos servicios de streaming seguirán operando de manera independiente, pues aún deben completarse varios pasos antes de cerrar la transacción, incluidas las aprobaciones de autoridades regulatorias y de accionistas.

“Por el momento, no habrá cambios de ningún tipo”, añadió la empresa. Agregó que se volvería a comunicar con los abonados cuando surja nueva información.

“Esta adquisición une nuestro servicio líder en entretenimiento con las icónicas historias de Warner Bros., lo que reúne a algunas de las franquicias favoritas del público como Harry Potter, Friends, The Big Bang Theory, Casablanca, Game of Thrones y el Universo DC con títulos emblemáticos como Stranger Things, Merlina, El juego del calamar, Bridgerton y Las guerreras k‑pop“, destacó el mensaje remitido por la compañía de entretenimiento.

Histórica compra

La transacción hará que Netflix adquiera Warner Bros., HBO y HBO Max, en una operación mixta en efectivo y acciones valorada en $82.700 millones, convirtiéndose en una de las fusiones más grandes en la historia del entretenimiento reciente, se recalcó en un comunicado.

La transacción, que valora cada acción de WBD en $27,75, se concretará una vez que se complete la separación previamente anunciada de la división Global Networks de WBD —que dará origen a la nueva compañía pública: Discovery Global— prevista para el tercer trimestre del 2026.

Según el anuncio, Netflix mantendrá las operaciones actuales de Warner Bros., incluidos los estrenos en cines, y aprovechará las capacidades de los estudios para expandir su producción en Estados Unidos.

La compañía estima que logrará entre $2.000 y $3.000 millones en ahorros anuales para el tercer año, además de un aumento significativo en la retención y atracción de suscriptores gracias al robustecimiento de su catálogo.