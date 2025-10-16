Economía

Wall Street cae por temores en el sector bancario y tensión comercial con China

Entidades financieras como Bank of America, JPMorgan Chase y Wells Fargo terminaron sus jornadas en números rojos

Por AFP
Wall Street prolongó este viernes su caída y acumuló una pérdida cercana al 6%, tras el cierre en rojo de sus principales indicadores.
