Wall Street cae por temores en el sector bancario y tensión comercial con China

La Bolsa de Nueva York cierra en rojo ante el temor por los bancos regionales y las tensiones entre Estados Unidos y China.

Washington, Estados Unidos. La Bolsa de Nueva York retrocedió, este jueves, por las preocupaciones sobre la estabilidad financiera de los bancos regionales estadounidenses, pero también por el futuro de las relaciones comerciales entre Washington y Pekín.

El índice Dow Jones perdió un 0,65%, el tecnológico Nasdaq retrocedió un 0,47% y el índice ampliado S&P 500, un 0,63%.

“Se observa un inicio de inquietud relacionado con la actividad de préstamos (...) y la debilidad se concentra en torno a los bancos regionales”, explicó a la AFP Angelo Kourkafas, de la firma Edward Jones.

Zions Bancorporation cayó 13,14% tras anunciar una pérdida considerable relacionada con dos préstamos en su filial californiana.

Western Alliance retrocedió 10,88% después de declarar que enfrenta a un prestatario fraudulento.

El resto del sector financiero, que brilló a inicios de semana por sus buenos resultados trimestrales, también terminó en rojo, como Bank of America (-3,52%), JPMorgan Chase (-2,24%) o Wells Fargo (-2,86%).

El mercado estadounidense también se mostró cauteloso por las tensiones comerciales entre Pekín y Washington “que generan muchas incertidumbres”, dijo Kourkafas.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó el miércoles que Donald Trump aún planea reunirse próximamente con su homólogo chino. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos parece enviar señales contradictorias hacia Pekín.

Al mismo tiempo, desde el 1.º de octubre, los republicanos y la oposición demócrata están en un punto muerto en el Congreso y no han logrado ponerse de acuerdo sobre un nuevo presupuesto.

El gobierno federal se encuentra desde entonces en una parálisis (shutdown), lo que también preocupa a los mercados, según Kourkafas.

LEA MÁS: China defiende compras de petróleo ruso y califica de tentativa de ‘intimidación’ las presiones de Trump para que deje de hacerlo

Petróleo cae tras llamada entre Trump y Putin

Los precios del petróleo, que ya estaban en números rojos, también volvieron a caer este jueves tras una llamada entre Trump y su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la que se lograron “grandes progresos”, según el presidente estadounidense.

El precio del barril de crudo Brent del Mar del Norte para entrega en diciembre retrocedió 1,37%, hasta $61,06.

Su equivalente estadounidense, el crudo West Texas Intermediate para entrega en noviembre, cayó 1,39%, hasta $57,46.

El mercado sigue de cerca la posibilidad de un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, declaró a la AFP John Kilduff, de Again Capital.

Trump anunció el jueves que se reunirá con Putin en Budapest, capital de Hungría, sin especificar una fecha, tras una conversación telefónica en la que aseguró que se habían logrado “grandes progresos”.

El Kremlin, por su parte, afirmó que el diálogo fue “extremadamente franco y lleno de confianza”.

Trump lleva semanas presionando a sus aliados para que dejen de importar petróleo ruso y sancionen a los países que continúan haciéndolo, lo que contribuye a mantener los precios altos.

El regreso de Moscú al mercado probablemente reducirá los precios. Rusia se encuentra entre los tres principales productores mundiales de crudo.

Según Kilduff, el informe de inventarios de petróleo de Estados Unidos, publicado también este jueves, contribuye igualmente a reducir los precios.

Las reservas aumentaron inesperadamente la semana pasada, de acuerdo a datos de la Agencia de Información sobre Energía (EIA) de Estados Unidos, debido a una caída de la actividad en las refinerías.

En teoría, es probable que una menor actividad aumente los inventarios de crudo.

Además, la cantidad de productos entregados al mercado estadounidense, un indicador implícito de la demanda, cayó por debajo del umbral simbólico de 20 millones de barriles por día, situándose en 19,73 millones, según la EIA.

La demanda de gasolina, una categoría monitoreada de cerca por los operadores, disminuyó a su vez 5,2%.