China defiende compras de petróleo ruso y califica de tentativa de ‘intimidación’ las presiones de Trump para que deje de hacerlo

China sostiene que no es parte en el conflicto de Ucrania, pero Kiev y potencias occidentales la han acusado de haber brindado apoyo diplomático y económico a Rusia

Por AFP
China calificó de tentativa de “intimidación” las presiones del mandatario estadounidense para que deje de comprar petróleo ruso. (vetre/Shutterstock)







