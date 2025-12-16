Economía

UE busca suavizar prohibición de vender vehículos nuevos de gasolina y diésel a partir de 2035

Esta medida fue adoptada en el marco del compromiso europeo de alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono en 2050

Por AFP
Gasolina, marchamo, vehículos
La industria automovilística europea está “en peligro de muerte”, advirtió en marzo el vicepresidente de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné. Imagen con fines ilustrativos: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







