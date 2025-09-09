Economía

Alemania pide a la Unión Europea flexibilizar prohibición a autos de combustión en 2035

Alemania solicitó a la Unión Europea ser más flexible con la transición a vehículos eléctricos, ante la medida de eliminar la venta de autos de combustión

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís

Múnich, Alemania. El canciller alemán, Friedrich Merz, pidió este martes “más flexibilidad” a la Unión Europea en la transición hacia los automóviles eléctricos, ante la creciente resistencia a los planes de eliminar gradualmente la venta de vehículos con motor de combustión para 2035.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Unión EuropeaEUAlemaniaAutos de combustiónAutos eléctricos
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.