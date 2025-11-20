Economía

Tribunal suspende orden dada a la CCSS para resolver fallas con sistema contable ERP-SAP

Contraloría instruyó a la Caja resolver los problemas de entrega de medicamentos, pagos a proveedores generados por implementación de nueva plataforma ERP-SAP

EscucharEscuchar
Por Óscar Rodríguez y Arianna Villalobos Solís
CCSS, fachada
El Tribunal Contencioso Administrativo declaró con lugar la medida cautelar presentada por la CCSS contra la Contraloría por el caso del sistema contable ERP-SAP. (Rafael Pacheco/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CCSSERP-SAPContraloría
Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.