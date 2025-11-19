CCSS encara a la Contraloría por crisis del ERP-SAP: busca frenar orden para corregir fallas del sistema contable

Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la CCSS, confirmó este miércoles que presentaron una medida cautelar para suspender la orden dada por la Contraloría para corregir la crisis generada por la implementación forzoza del ERP-SAP.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) solicitó suspender la orden dictada por la Contraloría General de la República (CGR) de solucionar la “crisis institucional” provocada por la implementación forzada del nuevo sistema contable ERP-SAP.

Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la Caja, detalló que la institución presentó una medida cautelar provisionalísima, ante el Juzgado Contencioso Administrativo, este martes.

Taylor informó la acción tomada por la institución este miércoles en la sesión extraordinaria de la Junta Directiva.

“Somos respetuosos de la legalidad (...) a pesar de que no estamos de acuerdo. Para la institución, el abordaje del tema de la implementación el ERP-SAP está incompleto porque la Contraloría no tomó una serie de insumos de la Presidencia Ejecutivo y de la Dirección de Innovación”, afirmó Taylor en la sesión 9560.

El pasado 11 de noviembre, la CGR concluyó que la puesta en marcha de la nueva plataforma contable provocó suspensión de cirugías programadas, atrasos en la entrega de medicamentos y atención de pacientes, descontrol en el abastecimiento de insumos médicos, retrasos en pagos a proveedores y pérdida de control sobre activos institucionales.

La Contraloría ordenó a la Junta Directiva de la CCSS instruir a las gerencias Financiera y de Logística para que elaboren, implementen y supervisen un plan de recuperación de las operaciones en el entorno del ERP-SAP.

Además, estas gerencias deberán garantizar la disponibilidad de recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para ejecutar dicho plan.

Argumentos de la Caja

David Valverde, asesor legal de la Directiva de la Caja, explicó que entre los argumentos presentados, la institución rechazó el argumento de “crisis institucional” hecho por la CGR.

El funcionario añadió que ya presentaron un recurso de revocatoria contra la Contraloría por su informe y la medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

“Son evidentes la dirección de esta institución a las órdenes (de la Contraloría). Hasta tanto no se cuente con una suspensión efectiva de estas órdenes, hay que tomar un acuerdo sobre el cumplimiento del mandato. De ahí, la recomendación de cumplir bajo protesta con las órdenes”, dijo Valverde.

Para la presidenta de la Caja, el análisis de la CGR está sesgado porque solo tuvo la versión de la Gerencia Financiera y la Gerencia de Logística. Por lo cual, calificó el informe como “sesgado”.

Según Taylor, cumplir las instrucciones de la Contraloría tendrán un impacto patrimonial y violan la potestad de autonomía con la cual goza la CCSS.