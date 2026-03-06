Economía

Tipo de cambio en Monex cierra la semana por debajo de los ¢475

Este 6 de marzo, el tipo de cambio del dólar en Monex bajó ¢4,17 respecto al cierre de la sesión anterior.

Por Mónica Cerdas Gómez
El precio del dólar se mantiene en un nivel de ¢510 en Monex.
Desde el 11 de diciembre de 2025, el precio del dólar en el Monex se mantiene por debajo de los ¢500. (Shutterstock/Shutterstock)







Tipo de cambioPrecio del dólarDólarMonexMercado de Monedas ExtranjerasBanco Central
