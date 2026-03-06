Tipo de cambio en Monex cierra la semana por debajo de los ¢475

Desde el 11 de diciembre de 2025, el precio del dólar en el Monex se mantiene por debajo de los ¢500.

El tipo de cambio en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) cerró una semana más por debajo de los ¢475. Según información del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el promedio ponderado del precio del dólar terminó en ¢474,20 en la sesión de este viernes 6 de marzo.

El precio del dólar inició la semana del 2 al 6 de marzo en ¢470,93. A partir de entonces, la divisa comenzó a subir hasta cerrar el jueves 5 de marzo en ¢478,37. Este viernes, el tipo de cambio retrocedió ¢4,17 con respecto a la sesión anterior.

Un análisis del Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA) publicado este 6 de marzo afirma que la dinámica reciente del tipo de cambio refleja la combinación de factores estructurales y coyunturales.

“Por un lado, el superávit persistente de divisas en el mercado cambiario mantiene presiones a la baja sobre el tipo de cambio. Por otro, durante febrero se registró un aumento extraordinario en la oferta de divisas que intensificó temporalmente estas presiones, lo cual motivó al BCCR a activar un mecanismo de intervención que no utilizaba desde hacía varios años (30 de diciembre de 2015)”, agrega el análisis.

El Banco Central explicó que en febrero de 2026 el superávit de divisas en las ventanillas de los intermediarios cambiarios —es decir, cuando la oferta de divisas supera la demanda— registró un aumento significativo que ocasionó presiones adicionales a la baja en el tipo de cambio.

En un comunicado de prensa emitido el pasado 4 de marzo, el Central detalló que el superávit en las ventanillas de los intermediarios cambiarios entre el 1.º y el 27 de febrero alcanzó los $659 millones, es decir, un monto mayor al observado en el mismo lapso de años anteriores ($455,86 millones en promedio en el periodo 2023-2025).

El comunicado añadió: “Particularmente, entre el 19 y el 26 de febrero, los excedentes en ventanilla se manifestaron en mayores montos negociados en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex). Luego de las valoraciones correspondientes, con el fin de evitar movimientos abruptos en el tipo de cambio, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) realizó compras por estabilización que acumularon $259,1 millones”.

Negociación semanal en Monex

En la semana del 2 al 6 de marzo, se negociaron $192,28 millones en el Monex. De esta cuantía el Banco Central compró $x para atender los requerimientos del Sector Público No Bancario (SPNB)

Según información del Banco Central, el miércoles 4 de marzo fue el único día de la semana en que el ente emisor no compró ni un solo dólar en el Monex.

Tipo de cambio en ventanilla

A la 1:32 p. m. de este 6 de marzo, el precio de venta del dólar en las ventanillas de todos los intermediarios cambiarios (bancos, cooperativas de ahorro y crédito, financieras, mutuales, casas de cambio y puestos de bolsa) oscilaba entre ¢475,96 y ¢570,95.

La mayoría, 35 de los 37 intermediarios, mantenía el precio de venta por debajo de los ¢492.

Por su parte, el precio de compra de todos los intermediarios se ubicaba entre ¢392 y ¢473.