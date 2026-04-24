Economía

Tipo de cambio en el Monex cierra una semana más por debajo de los ¢460

Desde el pasado 14 de abril, el tipo de cambio en el Monex se ubica por debajo de los ¢460

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Por Mónica Cerdas Gómez
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Desde el 14 de abril de 2026, el tipo de cambio en el Monex se ubica por debajo de los ¢460. (Shutterstock/Shutterstock)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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