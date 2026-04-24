Tipo de cambio en el Monex cierra una semana más por debajo de los ¢460

Desde el 14 de abril de 2026, el tipo de cambio en el Monex se ubica por debajo de los ¢460.

El tipo de cambio en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) terminó una semana más por debajo de los ¢460.

Según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el promedio ponderado del precio del dólar se ubicó en ¢455,84 el 20 de abril. En las sesiones posteriores, la cotización continuó a la baja hasta alcanzar los ¢455,08 el jueves 23 de abril.

El nivel al que llegó el precio del dólar ese 23 de abril es el más bajo registrado desde el inicio de la serie histórica del Banco Central, el 6 de diciembre de 2007.

Tan solo un día después de ese mínimo, el valor del dólar subió para ubicarse en ¢455,48. De acuerdo con el Banco Central, desde el pasado 14 de abril, el tipo de cambio en el Monex se ubica por debajo de los ¢460.

Pablo González, gestor Jr. de Portafolios de Grupo Financiero Mercado de Valores, explicó que las presiones hacia la baja sobre el tipo de cambio persisten, mientras que la demanda sigue siendo insuficiente.

Añadió que se espera que las condiciones globales de los precios de combustibles hacia el alza generen “algún freno” en la bajada del tipo de cambio.

Resumen de la negociación semanal

Durante la semana, se negoció un total de $210,5 millones. De ellos, el Banco Central adquirió $99,07 millones para atender los requerimientos del Sector Público No Bancario (SPNB) y $42,96 millones fueron comprados bajo la “sombrilla” de operaciones de estabilización, las cuales son realizadas por el ente emisor para reducir presiones excesivas sobre el tipo de cambio.

De acuerdo con los datos del Central, en cuatro de las cinco sesiones de negociación de la semana se ejecutaron compras bajo el título de operaciones de estabilización; únicamente este viernes no se realizaron.

El pasado 4 de marzo, el ente emisor comunicó que, en caso de ser necesario, ejecutará compras adicionales de dólares para evitar que se produzcan movimientos abruptos en el tipo de cambio, que resulten incoherentes con los fundamentos macroeconómicos que lo determinan.

Tipo de cambio en ventanillas

A las 2:29 p. m. de este 24 de abril, el precio de venta del dólar en las ventanillas de todos los intermediarios cambiarios (bancos, cooperativas de ahorro y crédito, financieras, mutuales, casas de cambio y puestos de bolsa) oscilaba entre ¢458,91 y ¢539,33.

La mayoría, 35 de los 37 intermediarios, mantenía el precio de venta por debajo de los ¢471.

Por su parte, el precio de compra de todos los intermediarios se ubicaba entre ¢373,91 y ¢453,04.