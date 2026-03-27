Economía

¿La abundancia de dólares en Costa Rica es por el narco? Esto dijo el presidente del Banco Central

Róger Madrigal, jerarca del BCCR, se refiere a la polémica de si el exceso de dólares en la economía es a raíz de actividades ilícitas

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Por Luis Enrique Brenes
Abundancia de dólares en la economía de Costa Rica.
La economía de Costa Rica enfrenta una abundancia de dólares en el mercado cambiario. (Shutterstock)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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