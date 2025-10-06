Economía

Banco Central detecta operaciones sospechosas de lavado en su plataforma de servicios financieros

BCCR mejorará monitoreo de usuarios y transaccionalidad en Central Directo, con el fin de prevenir la legitimación de capitales

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
Banco Central de Costa Rica (BCCR)
El Banco Central de Costa Rica (BCCR) administra la plataforma Central Directo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BCCRCentral DirectoMonexLegitimación de capitalesLavadoROS
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.