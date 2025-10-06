Economía

Crecen reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero en la banca

Cantidad de casos sospechosos se incrementó un 23% en relación con el acumulado de enero a agosto del 2024

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
04/08/2025/ Fotos conceptuales para ilustrar tema de narco política, corrupción, dinero ilícito, cocaína y dinero, colones, dólares / MATERIAL EMBARGADO para EL FINANCIERO HASTA 18 agosto 2025 / Foto John Durán
Una entidad realiza un reporte de operación sospechosa cuando tiene indicios de que los fondos de un cliente proceden de una actividad delictiva o que están relacionados con el lavado de activos. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ICDROSReportes de operaciones sospechosas
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.