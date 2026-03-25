Economía

Supén destapa decenas de debilidades financieras en pensiones del IVM

Informe de la Supén revela 73 debilidades en el régimen de pensiones del IVM, administrado por la CCSS

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Por Arianna Villalobos Solís
Informe de la Supén revela 73 debilidades en el régimen de pensiones de la CCSS, incluyendo un déficit de ¢74 billones y alta dependencia de la deuda estatal. (Rafael Pacheco Granados)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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