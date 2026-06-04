Economía

Sugef no se opone a más poderes para el MEIC: ‘Mandato de Superintendencia es supervisión prudencial y no protección del consumidor financiero’

Entidad considera que una institución especializada en esta materia debe velar por consumidores.

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Por Mónica Cerdas Gómez
Hazel Valverde comparece en Comisión de Ingreso y Gasto Público
Hazel Valverde es la jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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