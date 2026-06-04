Economía

Plan para que MEIC supervise entidades financieras generaría duplicidades, según Conassif y banqueros

El 2 de junio de 2026, diputados de la Comisión de Asuntos Económicos dictaminaron a favor este proyecto de ley

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Por Mónica Cerdas Gómez
Oficinas MEIC / foto Gustavo Ortega
Proyecto de ley plantea que el MEIC tenga acceso a los datos confidenciales de los deudores del Centro de Información Crediticia (CIC).







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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