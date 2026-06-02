Economía

Diputados dictaminan a favor proyecto para brindar al MEIC poderes para supervisar y cerrar bancos

Iniciativa será discutida en el plenario del Congreso tras apoyo de los cinco diputados de la fracción oficialista de la Comisión de Asuntos Económicos.

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Por Gustavo Ortega Campos
La iniciativa legal aprobada en la Comisión de Asuntos Económicos brinda potestades de fiscaliación del MEIC a entidades financieras. (Mayela López/La Nación)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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