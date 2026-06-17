Economía

Stellantis, Wayve y Uber se alían para desarrollar robotaxis

La Agencia Internacional de Energía prevé entre 700.000 y 3 millones de robotaxis desplegados en 40 a 80 grandes ciudades para 2035

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Por AFP
Sosteniendo un celular con la aplicación Uber abierta dentro de un carro
Stellantis fabricará los vehículos adaptados, Wayve proporcionará el software de conducción impulsado por IA y Uber pondrá a disposición su red global. (Inteligencia artificial/OpenAI)







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