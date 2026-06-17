Stellantis, Wayve y Uber se alían para desarrollar robotaxis

Stellantis fabricará los vehículos adaptados, Wayve proporcionará el software de conducción impulsado por IA y Uber pondrá a disposición su red global.

París, Francia. El fabricante de autos Stellantis, la start-up británica de inteligencia artificial (IA) Wayve y la plataforma Uber anunciaron el miércoles que crearon una alianza para desarrollar e implementar servicios de robotaxis.

Stellantis fabricará los vehículos adaptados para incorporar la tecnología de conducción autónoma, Wayve proporcionará el software de conducción impulsado por IA y Uber pondrá a disposición su red global, según el comunicado conjunto de las tres empresas.

“Esta alianza reúne a tres líderes, cada uno con sus propias fortalezas: la experiencia de Stellantis en vehículos, la plataforma global de movilidad de Uber y la IA de Wayve”, declaró Kaity Fischer, responsable de operaciones y actividades comerciales de Wayve.

Las firmas planean “colaborar en la integración, las pruebas, la validación y el despliegue de los vehículos con el objetivo de ofrecer servicios de movilidad autónoma seguros (...) en ciudades de Europa, América del Norte y más allá”, detalla la nota.

No obstante, precisaron que cada compañía puede “tener otras colaboraciones en el ámbito de la conducción autónoma”, un sector muy competitivo que, sin embargo, cuenta ya con varias alianzas que unen a estas empresas entre sí.

Stellantis y Wayve anunciaron en mayo que se asociaban para “implementar a gran escala una conducción automatizada supervisada pero libre”. Wayve y Uber están trabajando conjuntamente para implementar servicios de transporte autónomo en Londres, Tokio y otras diez ciudades del mundo “a partir de este año”, indicó el comunicado.

Ambas firmas anunciaron diez días atrás que están listas para abrir su servicio al público este verano en la capital del Reino Unido. La empresa emergente británica lleva probando sus autos en las calles de Londres desde 2018 y afirma hoy haber extendido sus pruebas a más de 500 ciudades.

Londres también recibirá “en las próximas semanas” los robotaxis del gigante chino Baidu, asociado con la plataforma estadounidense de transporte entre particulares Lyft.

A nivel mundial, Waymo —filial de Alphabet (Google) y líder del sector— cuenta con 3.000 robotaxis en más de 11 ciudades estadounidenses, mientras que Apollo, que usa la plataforma de conducción autónoma de Baidu, opera en 27 ciudades chinas y también en Abu Dabi y Dubái.

Para 2035, la Agencia Internacional de Energía prevé entre 700.000 y 3 millones de robotaxis desplegados en 40 a 80 grandes ciudades.

La consultora BCG prevé 3 millones, de los cuales 850.000 estarán en China y 350.000 en Estados Unidos, pero solo 120.000 en Europa. Goldman Sachs incluso habla de 6 millones de vehículos para un mercado de $415.000 millones.