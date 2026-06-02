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‘¿Cómo te vas a ir corriendo?’: chofer de Uber Costa Rica quedó entre el enojo y la incredulidad con un pasajero (video)

El conductor y creador de contenido narró una experiencia insólita que vivió recientemente

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Por Juan Pablo Sanabria
Según el chofer de Uber, el pasajero se escondió en una casa para evadir pagarle. (ShutterStock)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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