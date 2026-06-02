‘¿Cómo te vas a ir corriendo?’: chofer de Uber Costa Rica quedó entre el enojo y la incredulidad con un pasajero (video)

Según el chofer de Uber, el pasajero se escondió en una casa para evadir pagarle.

“¿Cómo te vas a ir corriendo sin pagarme?”, expresó con molestia e incredulidad un chofer de Uber y creador de contenido costarricense al empezar a narrar lo que vivió con un cliente recientemente.

En un video subido a su perfil de TikTok, el joven José Chaves, quien ha ganado reconocimiento en redes sociales, manifestó su enojo ante un pasajero que se bajó de su vehículo y no le pagó.

Según contó, el hombre debía pagarle en efectivo y, cerca del destino, le dijo que estaba esperando a otra persona, quien le daría el dinero necesario. Entonces, bajó del carro señalando a otro sujeto y, tras salir en carrera, se metió a una casa.

“¡Qué colerón, mae!... Vea, por eso es que de ahora en adelante siempre le voy a decir a la persona que me deje el bolso, el teléfono o que deje una persona adentro mientras trae la plata”, comentó.

De acuerdo con el conductor, para su fortuna, no había finalizado el viaje, por lo que pudo reportar que no le hicieron el pago. Sin embargo, no cae del asombro que le generó el accionar del pasajero.

“Yo juré que me iba a pagar. Salió, ya iba a cruzar, fue y se metió a la casa. ¡Mae, me hurtaron! O sea, ¡me hurtaron! Ese mae me hurtó en la cara. ¡No, hombre, de verdad! ¡Nunca más, Ricardo! ¡Nunca más!”, finalizó.