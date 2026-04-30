Economía

S&P 500 y Nasdaq marcan récord en Wall Street y cierran su mejor mes desde 2020

La Bolsa de Nueva York cerró con máximos históricos este jueves. El impulso de la IA y un PIB del 2% llevaron al Nasdaq y al S&P 500 a niveles récord en 2026

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Por AFP
Trabajadores de la Bolsa de Nueva York
El S&P 500 sube un 10% mensual tras datos de crecimiento en Estados Unidos que alejan los temores de una desaceleración inminente. (ANGELA WEISS/AFP)







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