Sector clave de la economía de Costa Rica se desacelera y dos actividades siguen en números rojos

Un sector clave de la economía de Costa Rica registró, en setiembre pasado, un freno en su crecimiento; mientras que dos actividades productivas continúan en terreno negativo.

El régimen de zonas francas, el principal motor de la economía costarricense, tuvo el segundo mes consecutivo de desaceleración en su crecimiento interanual.

Según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el régimen especial reportó un incremento interanual de 18,7% en julio del 2025. Después de este máximo, registró un menor crecimiento de 17,2%, en agosto, y 15,3%, en setiembre.

De acuerdo con el índice mensual de actividad económica (IMAE), publicado este miércoles 12 de noviembre, la producción en zonas francas está impulsado por el desempeño de la industria manufacturera.

El documento señala que, además del continuo dinamismo de la industria de implementos médicos, destacó la variación interanual positiva en la fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo, y productos alimenticios.

Este régimen, según el IMAE, aportó un 55,1% del aumento interanual de la producción nacional.

“En setiembre del 2025, la economía costarricense mantuvo un ritmo de crecimiento sólido, con una variación interanual del índice mensual de actividad económica (IMAE) de 4,7%, para una aceleración de 0,7 puntos porcentuales (p. p.) respecto al mismo mes del año anterior”, añade el texto.

Por su parte, con respecto al régimen definitivo, el Banco Central indicó que este mantuvo un crecimiento moderado de 2,3% interanual.

Según el IMAE, el desempeño de este sector responde al menor avance de construcción con destino privado, y la caída en la producción agrícola y la actividad de manufactura relacionada con la preparación de productos alimenticios y artículos de papel.

Dos actividades económicas con cifras negativas

Por otra partes, la producción de la industria de la construcción reportó, a setiembre pasado, una caída interanual de 4,1%, principalmente por la reducción en obras con destino privado, la cual responde a una menor ejecución de proyectos no residenciales. Adicionalmente, incidió la merma en la construcción de naves industriales y proyectos vinculados al comercio, como locales y centros comerciales.

En contraste, se reportó un aumento en la construcción de edificios destinados a oficinas, y bodegas. Pero fue insuficiente para llevar la actividad a terreno positivo.

Con el resultado de setiembre, la actividad de construcción acumula siete meses consecutivos con caídas interanuales en su producción.

Según los datos del Banco Central, la otra actividad económica que sigue mostrando variaciones interanuales negativas en su producción es la agropecuaria.

En setiembre registró una caída del 1,9% atribuida a condiciones climáticas adversas que provocaron una reducción en el rendimiento por hectárea, principalmente en los cultivos de banano y piña. En contraste, se dio un aumento en la producción pecuaria (principalmente leche y carne) así como de hortalizas y tubérculos.

De acuerdo con la información del BCCR, la actividad agropecuaria contabiliza tres meses consecutivos de caídas interanuales en su producción.