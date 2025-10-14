Economía

Costa Rica crecerá menos en 2025 frente a 2024, según el FMI

El FMI pronostica un menor dinamismo en la economía nacional este año, en comparación con el crecimiento del 2024

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes y AFP

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la economía de Costa Rica crecerá menos en 2025, en comparación con el aumento en el producto interno bruto registrado el año pasado.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
FMIPIBCrecimiento económico
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.