El Mundo

FMI eleva proyección de crecimiento global a 3,2% gracias a impacto moderado de aranceles de Trump

El crecimiento económico de América Latina se mantiene sin cambios, en el 2,4% para 2026.

EscucharEscuchar
Por AFP
IMF, World Bank annual meetings, Pierre-Olivier Gourinchas
“La buena noticia es que el impacto del shock comercial sobre el crecimiento ha sido moderado hasta ahora”, dijo Pierre-Olivier Gourinchas, economista jefe del FMI. (Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP) (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.