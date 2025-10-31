Economía

Economía de Costa Rica crecerá más en 2025, según el Banco Central

El Banco Central ajustó al alza el crecimiento económico para 2025. Conozca la nueva proyección del PIB y la estimación para los próximos años.

Por Luis Enrique Brenes y Mónica Cerdas Gómez
Edificio del Banco Central de Costa Rica con su icónica escultura en la entrada, ubicado en San José. En 2026, la entidad analizará ajustes en su meta de inflación según su Plan Estratégico 2025-2030.
El Banco Central de Costa Rica actualizó este 31 de octubre sus proyecciones económicas durante la presentación de su informe de política monetaria. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

