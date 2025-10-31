Economía de Costa Rica crecerá más en 2025, según el Banco Central

El Banco Central de Costa Rica actualizó este 31 de octubre sus proyecciones económicas durante la presentación de su informe de política monetaria.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) ajustó al alza su previsión de crecimiento de la economía de Costa Rica para 2025, según el último Informe de Política Monetaria (IPM), presentado la tarde de este viernes 31 de octubre.

Para este año, la producción del país tendrá un incremento del 4,2%, por encima de lo que se previó en julio, cuando fue de un 3,8%. Uno de los impulsores de la economía fueron las exportaciones.

El presidente del Banco Central, Róger Madrigal, calificó el desempeño de este sector como “una sorpresa”. La previsión mejoró en 1,9 puntos porcentuales (p. p.) respecto a julio, pasando de 6,1% a 8%.

Madrigal atribuyó el desempeño en las exportaciones a que el mundo ha demostrado una mayor capacidad de adaptación a las nuevas condiciones, mediante el adelantamiento de las importaciones, lo que beneficia a Costa Rica, al ser un país exportador.

“En Costa Rica, particularmente el sector es los dispositivos médicos, que es una de las que está más preocupada porque, hasta el momento, el arancel es 15% y están buscando la manera de que se reduzca”, añadió el jerarca.

El aumento más fuerte fue en la exportación de bienes, cuya proyección pasó de 10,3% a 14,3% para el IPM de octubre. Mientras que en los servicios, la estimación se redujo en -1,2% p. p., pues ahora se prevé que crezca 0,2% frente al 1,4% de julio.

Para el 2026, el producto interno bruto (PIB) se desacelerará, debido a que tendrá una variación del 3,5%, sin cambios respecto a las estimaciones de julio. Para el 2027, la previsión de crecimiento para el país es de 3,8%.

De acuerdo con el IPM de octubre, para el 2026 el crecimiento sería moderado debido a la desaceleración de la demanda externa. Por su parte, la demanda interna presentaría un mayor dinamismo, alimentado por la expansión del consumo de los hogares y la recuperación de la inversión.

El crecimiento de la economía costarricense para el 2027, según el Central, se daría por la evolución de la demanda interna y una mayor contribución de la demanda externa neta.

Según datos expuestos por el presidente del Banco Central el régimen definitivo crecería un 2,8% en 2025 y 3,3% en 2026. En tanto, el PIB del régimen especial (zonas francas) sería de 12,8% en 2025 y 4,9% en 2026.