Saprissa, la Liga y Heredia: esto ofrecen las tarjetas de débito de cada equipo y el perfil de sus usuarios

Saprissa, La Liga y Heredia son los equipos más populares de Costa Rica.

En Costa Rica, la pasión por el fútbol también se lleva en la billetera (física o digital). Los aficionados del Deportivo Saprissa, Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano pueden optar por tarjetas de débito temáticas que lucen los colores de su equipo y ofrecen beneficios ligados directamente a la experiencia futbolera.

Por ahora, el Banco Nacional (BN) es la única entidad financiera del país que ofrece este tipo de plásticos. El objetivo del ente, con estos productos, es brindar propuestas de valor diferenciadas que conecten con los gustos y preferencias de sus clientes, fortaleciendo lealtad, experiencia y uso de medios de pago electrónicos en entornos afines, como el deporte y la afición.

Esta exclusividad forma parte del compromiso del BN por impulsar productos únicos, que no solo acompañen el día a día financiero de las personas, sino que también les brinden ventajas reales y una experiencia más cercana con su equipo favorito. — Claudia Salas, directora de Emisión Comercial y Operaciones del BN.

Años atrás, los seguidores del Club Sport Cartaginés también podían solicitar la tarjeta de débito de su equipo. Sin embargo, ese plástico dejó de emitirse tras un acuerdo entre el BN y el club, luego de una revisión conjunta de prioridades comerciales y de marca.

La Nación consultó al Banco Nacional cuántas personas tienen actualmente tarjetas de débito temáticas de equipos de fútbol, desagregadas por cada una, así como la proporción que representan dentro del total de clientes de la entidad y la cantidad de plásticos en circulación por club. No obstante, esa información no fue facilitada.

“Agradecemos mucho el interés sobre estos temas. Sin embargo, debido a la naturaleza de la información solicitada no podemos compartir las cifras; ya que forman parte de nuestra estrategia de negocio en un mercado en competencia y se gestionan solamente a nivel interno”, explicó Claudia Salas, directora de Emisión Comercial y Operaciones del BN.

Salas agregó que la respuesta de la afición ha sido “muy positiva”. “Estas alianzas nos han permitido impulsar beneficios y experiencias alineadas con las preferencias de nuestros clientes amantes del fútbol y seguidores de diferentes equipos a nivel nacional”, comentó.

El perfil del aficionado tarjetahabiente

Lo que sí se pudo conocer fue el perfil general de quienes utilizan estas tarjetas futboleras. Según datos del Banco Nacional, el 75,12% de los tarjetahabientes son hombres y el 24,88% son mujeres.

En cuanto a la edad, el grupo más numeroso tiene entre 19 y 40 años (40,6%), seguido por quienes se ubican entre los 41 y 60 años (36%).

Por su parte, con respecto al estado civil, un 47,81% de los usuarios es soltero, un 28,93% está casado, un 13,55% vive en unión libre y un 5,39% está divorciado. El porcentaje restante se distribuye entre las categorías “otro”, separado, viudo y religioso.

Beneficios dentro y fuera de la cancha

Además de los beneficios generales de cualquier tarjeta de débito del BN —como descuentos y promociones mediante MÁSBNFICIOS, compras en BN Shop, uso de billeteras digitales—, estas tarjetas ofrecen ventajas específicas para cada afición.

Los saprissistas con la BN Débito Morada pueden acceder a un 20% de descuento en el Centro Médico Saprissa, 15% de descuento en el alquiler del Monstruo (mascota), 10% de descuento en entradas para partidos clase B y C del Campeonato Nacional y del Torneo de Copa (no incluye Concacaf) del equipo masculino, así como un 10% de descuento en tiendas físicas del club.

Por su parte, los aficionados manudos que cuentan con la BN Débito Liga pueden disfrutar de un 10% de descuento en Liga Store y un 5% de descuento en la afiliación de socios.

En el caso de los seguidores florenses, la BN Débito Herediana ofrece un 10% de descuento en entradas para partidos clase A del Campeonato Nacional y un 15% para partidos clase B, un 10% de descuento en la tienda deportiva ubicada en las oficinas administrativas del Club Sport Herediano y un 5% de descuento en la tienda Solo Cracks.