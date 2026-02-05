La inesperada reacción de Alajuelense ante los refuerzos de Saprissa

Alajuelense celebró a lo grande su noveno cetro consecutivo en el Fútbol Femenino, en noviembre pasado.

El fútbol femenino de Costa Rica iniciará este fin de semana un torneo que tiene una particularidad: por fin parece que un equipo podrá hacerle la contra al rey de los últimos nueve campeonatos, Alajuelense. Se trata del Deportivo Saprissa.

El cuadro morado anunció en los últimos días la incorporación de cuatro jugadoras con el objetivo de mejorar el nivel competitivo. Se trata de Daniela Cruz (seleccionada nacional), Catalina Estrada (seleccionada nacional), Yomira Pinzón (seleccionada panameña) y Jimena González (seleccionada nacional). Y aunque parezca extraño, esta noticia alegró hasta al archirrival, Alajuelense.

Mercedes Salas, gerente deportiva de Alajuelense Femenino, explicó que cuando vio los anuncios que hicieron en La Cueva sintió una gran satisfacción, porque esto significa una competencia mayor por el torneo nacional. La Liga suma nueve campeonatos al hilo alzando la copa.

“Yo soy la que más me alegro de que la competencia aumente. Para mí fue una alegría ver a Saprissa armarse como lo está haciendo. Todos los equipos están bien, pero lo de Saprissa es bueno y eso me alegra mucho por el fútbol femenino. Saprissa es un equipo que ha dado lucha en el femenino y es importante que se mantenga en ese nivel”, reflexionó en entrevista con La Nación.

En cuanto a los entrenadores que tendrán a cargo a Saprissa y Alajuelense, el cuadro morado estará a cargo de Adal Sánchez (quien tomó el equipo desde el certamen pasado), mientras que la Liga seguirá con Wílmer Pato López.

El torneo Clausura 2026 iniciará este fin de semana con los partidos: Saprissa vs. Chorotega (viernes, 7:00 p. m.), Moravia vs. Alajuelense (sábado, 3:30 p. m.), Dimas vs. Pococí (domingo, 2:00 p. m.) y Herediano vs. Sporting (domingo, 1:00 p. m.).

Según comentó el gerente de la Liga Premier Promerica Femenina, Bertony Robinson, para este campeonato se mantuvo el formato de jugar una fase regular de todos contra todos y luego tener un fin de semana de fase final.

Para esta ocasión, los cuatro primeros lugares del campeonato chocarán en el Final Four en el estadio Nicolás Masís, en Escazú, donde se disputarán las dos semifinales y la final.

“Seguimos en un período de análisis para ver qué es lo más adecuado para el desarrollo del fútbol femenino. La Liga Premier Promerica Femenina tiene la modalidad del Final Four y a mí me gustó; fue un torneo más dinámico y diferente. Se pensó en el crecimiento del femenino y siento que se logró algo bonito, además de que la gente se involucró en el cierre del torneo pasado”, valoró Robinson.

El Clausura 2026 tiene la particularidad de que habrá un equipo descendido. En este momento, el último lugar de la clasificación es Pococí, con 6 puntos, pues se sumará la tabla del Apertura.

Para definir el ascendido se debe observar la Liga de Ascenso, donde el ganador del Apertura fue Cartaginés. Si las brumosas ganan el Clausura, estarán en la máxima categoría para la siguiente temporada.

Robinson destacó que lo llena de satisfacción ver refuerzos como los de Saprissa y las muestras de inversión que han hecho Herediano, Sporting o Dimas, quienes han realizado un trabajo de pretemporada importante.

“Independientemente del club, veo incorporaciones que demuestran un interés por crecer deportivamente y eso es esencial, y lo vamos a aplaudir desde la liga. Al ver a los equipos reforzándose, hay una buena señal de que volvemos a avanzar”, resaltó.

El fútbol femenino en Costa Rica había sufrido un duro golpe el torneo anterior, cuando estuvo detenido por más de un semestre, ya que equipos como Saprissa y Herediano, entre otros, habían decidido retirarse por cómo estaba organizado el campeonato.

En el caso de Alajuelense, equipo que ha dominado a placer la disciplina, no se confían y ven este campeonato como si fuera el primero, pese a tener casi una decena de trofeos.

“Cada torneo es un inicio, como si fuera el primero. En cada certamen debemos hacerlo mejor. Tenemos nueve campeonatos y siempre el hambre del fútbol es tener más y más. Sabemos que no estamos solas: vimos que Saprissa se reforzó y que Sporting va bien. Nosotras debemos respetar a los demás equipos por igual y esperar a ver qué nos acontece en el camino”, concluyó Mercedes Salas.

La Liga Deportiva Alajuelense logró mantener su base para este campeonato con jugadoras como la volante Emilie Valenciano, la arquera Noelia Bermúdez, además de las zagueras Fabiola Villalobos y Gabriela Guillén. Las erizas sumaron a dos jugadoras de la casa: Natalia Mills y Lixy Rodríguez.

Las salidas rojinegras fueron: Valery Sandoval, Sofía Varela y Ana Gilbertson.

La primera división femenina de Costa Rica tiene como su canal oficial a FUTV, pero las transmisiones se comparten con TDMás y Teletica Canal 7.